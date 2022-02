Juventus, addio al difensore: la rivelazione del direttore sportivo

Dopo il pareggio contro il Torino nel derby, c’è una notizia di calciomercato che non farà piacere ai tifosi della Juventus.

Dopo il pareggio di venerdì sera nel derby contro il Torino, la Juventus martedì sarà impegnata nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Allegri rischia di non avere per la trasferta spagnola sia Dybala che Rugani. I due calciatori bianconeri, infatti, questa mattina si sono recati al J-Medical per alcuni accertamenti.

Sia per Dybala che per Rugani, fortunatamente, non è nulla di grave, ma entrambi rischiano di saltare il match contro il Villarreal di Emery. Allegri valuterà in questi due giorni se rischiare i due calciatori. Il tecnico toscano deve considerare l’emergenza in difesa, visto anche l’assenza di Chiellini e la scarsa condizione di Bonucci.

L’ex calciatore del Milan volerà in Spagna, ma partirà quasi sicuramente dalla panchina. A far coppia con de Ligt, qundi, sarà Danilo. Con il brasiliano impiegato come difensore centrale, De Sciglio giocherà come terzino destro e Alex Sandro agirà sulla corsia opposta. Proprio sul reparto difensivo bisogna registrare una notizia di mercato.

Torino, Vagnati ha ribato che Bremer non sarà venduto alla Juventus

Come quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus sta seguendo Bremer del Torino, ma Vagnati, ds del club granata, ha affermato che sicuramente il difensore non verrà mai venduto al club rivale. Il calciatore brasiliano ha da poco rinnovato il proprio contratto, però il suo futuro è tutto ancora da scrivere.

Bremer è tra i migliori difensori del campionato e l’ha dimostrato anche nel derby di venerdì, dove ha letteralmente annullato Dusan Vlahovic. Sul centrale bisogna registrare anche l’interesse di Inter, Milan, alla ricerca di un sostituto di Kjaer e, se dovesse partire Koulibaly, del Napoli di Spalletti.