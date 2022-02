Alle 15 spazio al secondo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo il Venezia ed il Genoa.

Scontro diretto nelle parti basse della classifica, dove ci si gioca punti importanti per restare in Serie A. Penultima e terzultima, Genoa e Venezia si affrontano per portare a casa un risultato che potrebbe cambiare il volto della classifica. La squadra di Zanetti ha la possibilità di scavalcare il Cagliari, portandosi cosi fuori dalla zona rossa, ma serve ovviamente una vittoria.

Dall’altra parte per il Genoa si sono fatte tremendamente complicate. Perdere un’altra partita potrebbe far scivolare il Grifone ancora più giù. Siamo alle porte del rush finale della stagione, e per i rossoblu la vittoria appare davvero l’unico risultato possibile per cercare di centrare una salvezza che oggi pare più che mai complessa.

Venezia-Genoa, le formazioni ufficiali

Venezia (4-3-2-1): Romero; Svoboda, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Nani; Henry. Allenatore: Paolo Zanetti.



Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gumundsson, Destro, Ekuban. Allenatore: Alexander Blessin