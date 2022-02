Napoli, il commovente gesto di Insigne che nessuno poteva immaginare

Lorenzo Insigne campione di solidarietà. Il numero 24 del Napoli ha stupito tutti con una ‘giocata’ fuori dal terreno di gioco.

Napoli e Luciano Spalletti si godono le giocate di Lorenzo Insigne ancora per qualche mese. A fine stagione il capitano della SSC Napoli saluterà la città e la Serie A per trasferirsi in Major League Soccer, al Toronto FC, con cui ha già firmato il contratto. Un addio che lascerà, senza dubbio, una cicatrice profonda nel cuore di numerosi supporters partenopei.

Intanto, però, il numero 24 sorprende proprio alcuni suoi tifosi. Stavolta, però, non lo fa in campo, ma in uno studio televisivo, dinanzi a milioni di italiani.

Un emozionatissimo Lorenzo Insigne è pronto ad aiutare Carmen a fare una sorpresa ❤️ #CePostaPerTe @Lor_Insigne pic.twitter.com/z6TUE7JPKB — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

Lorenzo Insigne a C’è Posta per Te

Nella serata di ieri, poco dopo la mezzanotte, Lorenzo Insigne è stato ospite di Maria De Filippi a C’è Posta per Te. L’attaccante del Napoli ha fatto la gioia di una giovane ragazza con una storia difficile, desiderosa di ringraziare i suoi genitori. E così Lorenzo si è fatto trovare subito pronto e disponibile.

Dopo aver trattenuto a fatica la commozione, l’attaccante partenopeo è uscito allo scoperto e ha donato alcune sue magliette alla famiglia e un viaggio con una meta a loro scelta. Un gesto che ha sorpreso numerosissimi tifosi, commossi dinanzi ai propri teleschermi.