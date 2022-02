Inter, svelati i piani per l’estate: l’annuncio del club, doppio colpo

Lavora già per il futuro l’Inter di Beppe Marotta. Due nomi stuzzicano la dirigenza, la rivelazione prima del match col Sassuolo.

L’Inter è in campo in questi minuti contro il Sassuolo, in un match dove i tre punti possono valere il sorpasso al Milan che ieri ha pareggiato in quel di Salerno contro la Salernitana. Il presente dice che la squadra di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo Scudetto, ma la strada è ancora molto lunga e le difficoltà per i nerazzurri si nascondono dietro l’angolo.

La dirigenza continua a lavorare per il futuro, e la prossima sessione di mercato ci dirà verso quali lidi vuole approdare il club nerazzurro. Come noto, l’attacco è uno dei reparti sui quali Marotta ha lavorato già negli scorsi mesi, e continuerà a farlo anche nel prossimo futuro. E proprio il Sassuolo è uno dei club sui quali l’Inter sta spingendo in particolare per due giocatori.

Inter, la rivelazione di Carnevali: basi per il doppio colpo

L’asse Inter-Sassuolo è caldo, in queste ore sul campo ma lo sarà anche nei prossimi mesi sotto il punto di vista del mercato. Due i nomi che stuzzicano il club nerazzurro: Frattesi e Scamacca. Se n’è parlato già durante la sessione invernale di calciomercato, ma per il futuro pare l’Inter voglia approfondire il discorso.

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha spiegato ai microfoni di DAZN come l’Inter si sia mossa in anticipo per entrambi i giocatori: “Con Marotta parliamo spesso perchè ci lega un rapporto di amicizia. Loro sono stati i primi a chiedere informazioni su Frattesi e Scamacca”, ha spiegato l’amministratore delegato. Insomma, se ne parlerà probabilmente anche dopo la partita di oggi.