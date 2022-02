“Senza la Champions…”: Ronaldo, la decisione gela i tifosi dello United

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United: le cose non vanno per il verso giusto e a fine stagione ci sarà la decisione definitiva

Cristiano Ronaldo, la scorsa estate, ha deciso di lasciare la Juventus per ritornare al Manchester United. Il rapporto tra il portoghese e l’ambiente bianconero si era definitivamente rotto. Ecco perché c’è stata la decisione di tornare in un posto dov’è stato accolto come un vero e proprio dio. Fin qui la sua esperienza sembra essere al di sotto dei suoi soliti standard, ma bisogna valutare alcuni aspetti.

CR7 è un classe ’85, ed è stato a lungo il miglior calciatore del mondo insieme a Lionel Messi. Ora le cose, per una questione di età, sono cambiate. Ma il suo livello è rimasto altissimo, tanto da essere il capocannoniere della sua squadra. Ben 15 i gol segnati coi Red Devils, che al momento occupano il quarto posto in Premier League e sono in piena lotta per la conquista di un posto in Champions. E l’esito finale del campionato potrebbe cambiare il futuro di Ronaldo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Ronaldo, il futuro allo United non è scontato

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il Manchester United ha preso una decisione sul futuro di Ronaldo. Nel caso non dovesse arrivare la qualificazione in Champions, o anche se non riuscisse a battere l’Atletico Madrid, i Red Devils non si opporrebbero alla cessione di CR7. L’obiettivo del portoghese, infatti, è quello di giocare la Coppa dalle grandi orecchie per più anni possibili. Anche se il suo ritorno in maglia United non sta dando proprio i frutti sperati.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri nei guai: la doppia tegola è ufficiale

La sua cessione, intanto, non sarebbe nei piani della dirigenza del Manchester United. Tuttavia, per far sì che l’addio si concretizzasse, dovrebbe essere lo stesso Ronaldo a chiedere la cessione. Molto dipenderà da come finirà la stagione. Anche se è difficile trovare una squadra capace di garantire un così alto stipendio.