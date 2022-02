“Era irregolare”: caos Inter-Sassuolo, ecco l’episodio che fa infuriare tutti

Il Sassuolo sta giocando molto bene contro l’Inter, ma c’è un episodio dubbio che fa infuriare tutti: ecco qual è

L’Inter è attualmente in svantaggio contro il Sassuolo, in una partita molto complicata per Simone Inzaghi. Il tecnico sta avendo difficoltà a centrocampo senza Marcelo Brozovic. Barella davanti alla difesa non sta brillando e il gol di Raspadori è stato viziato da un errore di Samir Handanovic. Il portiere serbo in questa stagione ha commesso più di un errore che ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. Ma è tutta l’azione del gol del Sassuolo che non è passata inosservata, soprattutto per come si è svolta.

C’è stato infatti un contatto tra Calhanoglu e Berardi, in occasione del gol di Raspadori. Per l’arbitro tutto regolare. Anche il VAR non ha ravvisato irregolarità. Anche se l’ex arbitro Luca Marelli non è dello stesso avviso. Ha infatti rilasciato la sua valutazione in diretta su DAZN, subito dopo che l’arbitro Forneau ha convalidato il gol.

Inter, la valutazione di Marelli sul gol di Raspadori

Di seguito, le parole di Luca Marelli in diretta su DAZN: “E’ una situazione che si è già vista molte volte. Il regolamento è chiaro su questo tipo di situazioni. Il VAR non può intervenire, è una valutazione che deve fare solo l’arbitro. Per quanto mi riguarda, l’intervento su Calhanoglu non è regolare”. Insomma, secondo l’ex arbitro il gol andava annullato. Almeno per quanto riguarda la sua opinione.

Questo perché il VAR non può intervenire su questo tipo di situazioni e allora diventa tutto soggettivo. Così si alimentano le polemiche riguardo il possibile errore dell’arbitro. Anche perché comunque si tratta di contatti che a volte vengono fischiati, altre volte no.