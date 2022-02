“Basta! Deve farsi da parte”: Inter, tifosi infuriati con un nerazzurro

Continua il periodo negativo del calciatore dell’Inter, bersagliato dalle critiche durante la sua prestazione col Sassuolo

L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo. Una partita di vitale importanza per le sorti del campionato, considerando il pareggio del Milan di ieri contro la Salernitana. L’eventuale vittoria contro il Sassuolo, permetterebbe ai nerazzurri di superare in classifica i rossoneri, aspettando la sfida da recuperare col Bologna. Ma le cose al Meazza non stanno andando per il verso giusto.

Il Sassuolo sta dimostrando una squadra ammazza-grandi e anche l’assenza di Brozovic sta influendo nel centrocampo dell’Inter. Ma sul banco degli imputati è finito, ancora una volta, Handanovic. Il portiere serbo non è stato impeccabile nell’azione che ha poi portato alla palla persa di Gagliardini e al gol di Raspadori. L’attaccante della nazionale italiana ha sostanzialmente gelato lo stadio, così come Scamacca sul raddoppio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, tante critiche per Handanovic.

Diverse sono state le critiche da parte dei tifosi dell’Inter sui social nei confronti di Handanovic. Errori ormai considerati “tradizione”, oppure tifosi che si chiedono come sia possibile che l’Inter sia così in alto in classifica, nonostante in rosa ci sia il portiere serbo. Insomma, le cose non stanno andando per niente bene.

LEGGI ANCHE >>> Genoa, il primo mese di Blessin è da record: il dato spiazza i tifosi

Anche se il portiere, la scorsa settimana, ha effettuato una gran parata su Elmas che ha salvato l’1-1 contro il Napoli. Di seguito, alcuni tweet di tifosi non contenti di Handanovic.

Ogni tiro in porta è gol.

Grazie di tutto Samir ma ora bisogna farsi da parte.#handanovic #InterSassuolo — Alberto Bianchi (@TheOnlyAlby) February 20, 2022

Primo tiro in porta, primo gol.

Con handanovic é praticamente tradizione. — Daniele Cavallaro (@daniele_maria_) February 20, 2022

State attenti a passare la palla indietro ad Handanovic, si rischia che rotoli in rete. #amala #InterSassuolo — Lele® (@che_fidel2) February 20, 2022