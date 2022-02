L’Inter cade ancora e Inzaghi non ci sta: che frecciata alla squadra

L’inattesa sconfitta con il Sassuolo e il momento non proprio roseo hanno fatto sbottare il tecnico dell’Inter Inzaghi nel dopopartita.

Il Sassuolo supera l’Inter grazie a Raspadori e Scamacca. Per i nerazzurri un ko interno inatteso, con il tanto agognato riagguanto del primato, complice anche il pari del Milan a Salerno, sfuggito.

Una situazione che logicamente non può far felice il tecnico Simone Inzaghi che, di fronte ad una prova poco incisiva e altrettanto poco convincente dei suoi non può che fare una ramanzina a tutta la squadra.

“Sono molto arrabbiato per l’approccio che abbiamo avuto.” ha dichiarato il tecnico ai microfoni di DAZN. “Il Sassuolo aveva vinto col Milan qui e a Torino con la Juve. Dovevamo stare attenti, non ci potevamo permettere il lusso di sottovalutarli.”

Inter, Inzaghi duro: “Se vuoi vincere lo Scudetto…”

Il tecnico nerazzurro ha poi voluto chiarire ulteriormente il concetto, anche di fronte ad un momento che vede i nerazzurri aver conquistato un solo punto nelle ultime tre uscite: “Nonostante le scorie per la partita di mercoledì, dovevamo approcciare meglio la partita. Una squadra che vuole vincere lo scudetto non può assolutamente approcciare la partita in questo modo.”

Niente di irreparabile comunque, come ammette lo stesso Inzaghi. La classifica è corta in vetta e, in vista di queste ultime partite, può accadere di tutto: “Ora dobbiamo un attimo analizzare il tutto a mente fredda e capire cosa abbiamo sbagliato. Mancano 13 partite e siamo tutte lì.”