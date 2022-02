“No, non è così…”: Scamacca non si trattiene in diretta, che beffa per l’Inter

Grande entusiasmo in casa Sassuolo dopo la vittoria sull’Inter. E uno degli eroi di serata, Scamacca, chiarisce anche un piccolo mistero.

Impresa del Sassuolo che batte l’Inter e impedisce ai nerazzurri di tornare in testa alla classifica. A decidere il match le reti, tutte e due nella prima mezzora di gioco, di Raspadori e Scamacca.

E proprio riguardo la marcatura di quest’ultimo che è nato un piccolo ‘giallo’ riguardo la sua mancata esultanza. Qualcuno aveva già iniziato a fare voli pindarici sui motivi della non-gioia dopo la marcatura, pensando ad una mancata esultanza per motivi di calciomercato. Scamacca però ha immediatamente chiarito ai microfoni di DAZN il perché.

“No, non è come pensate, non è così.” ha dichiarato Scamacca. “Non ho esultato semplicemente perché pensavo fosse fuorigioco. Tutto qui. Per il resto siamo felici della prestazione e di una vittoria fondamentale.”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Scamacca sul suo futuro: “Non mi sono posto limiti”

Scamacca ha poi continuato parlando del suo futuro e dei suoi obiettivi per questa stagione: “Non mi sono posto limiti circa il numero di gol. Arriveremo a fine anno e poi solo allora tireremo le somme. La squadra mi aiuta molto e anche il mister mi mette nelle giuste condizioni per poter fare bene ed esprimermi al meglio.”

LEGGI ANCHE >>> “Un vero disastro”: Inter in crisi, non solo Handanovic nel mirino

Tanta la gioia quindi per un successo importante contro una big del campionato. Ma guai a ridurre tutto solo ad una serata fortunata. “Di serate belle fortunatamente ne abbiamo passate parecchio quest’anno.” ha precisato Scamacca. “Oggi tre punti erano fondamentali contro una squadra molto forte, una delle favorite”.