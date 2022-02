“Bisognava prendere lui”: Altro che Vlahovic, i tifosi gelano Agnelli

Tifosi della Juventus inviperiti dopo il pareggio nel derby contro il Torino. Sul web dito puntato contro tre persone.

Fallito il sorpasso. L’Atalanta resta quinta in classifica dopo la sconfitta patita oggi per mano della Fiorentina, con il gol di Piatek che ha deciso il match del Franchi. Un’occasione sprecata per la Dea, che ha cosi concesso alla Juventus di restare in quarta posizione nonostante il pareggio sorprendente del venerdì sera contro il Torino nel Derby della Mole.

Certo, i nerazzurri hanno ancora una partita da recuperare, e va da sé che in casa Juve c’è consapevolezza del fatto che non si possa più sbagliare. Anche il pareggio col Torino è sembrato un passo falso evitabile, e nemmeno l’arrivo di Dusan Vlahovic nel mercato invernale ha dato quella scossa immediata che qualcuno si aspettava. E c’è chi comincia a mettere seriamente in dubbio proprio l’operato di Max Allegri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, i tifosi non ci stanno: frecciata pesante ad Agnelli

Vlahovic ha bisogno di tempo per assimilare le idee di gioco di Allegri, e su questo è stato chiaro lo stesso allenatore. Ma alla Juventus non rimane cosi tanto tempo, e proprio per questo serve cambiare traiettoria in maniera immediata. Insomma, l’allenatore bianconero è nel mirino dei tifosi. Alcuni, dopo la partita di oggi tra Fiorentina ed Atalanta, hanno ben chiaro quello che il club bianconero avrebbe dovuto fare già da qualche tempo.

Piatek 6 gol in 6 partite.

Vlahovic 2 in 4.

Dalla viola ll primo da prendere era l’allenatore. #FiorentinaAtalanta — Marcolpgc (@Marcolpgc) February 20, 2022

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il commovente gesto di Insigne che nessuno poteva immaginare

“Dalla viola quello che bisognava prendere è l’allenatore!”, ha scritto un utente su Twitter, riferendosi chiaramente a Vincenzo Italiano. Messaggio che ha raggiuto diversi like, a testimonianza di quanto nell’ambiente bianconero ci sia la sensazione che qualcosa di sbagliato ci sia già nella guida tecnica. Ad oggi Vlahovic ha raccolto quattro gol da quando è tornato in Italia (4 in Coppa Italia, uno in campionato), mentre Dusan alla Juventus ha firmato appena un gol all’esordio contro il Verona. Anche questo paragone tra i due centravanti è stato posto all’attenzione, seppur citando numeri non corretti su Twitter. Insomma, secondo alcuni tifosi il presidente Agnelli avrebbe sbagliato qualcosa.