“Terza volta in quattro partite”: Serie A, gesto stizzito dopo la sconfitta

In Serie A continuano le polemiche per alcune decisioni arbitrali. Un club ha ufficializzato una decisione in segno di protesta.

Dopo il pareggio con la Juventus e la vittoria in Europa League nel match di andata dei play-off contro l‘Olympiacos, l’Atalanta è caduta oggi contro la Fiorentina. I viola sono riusciti a vincere grazie al gol siglato da Piatek nella ripresa. Da segnalare anche l’espulsione di Gasperini per proteste dopo l’annullamento del gol di Malinovskyi, che sarebbe stato il pareggio dei nerazzurri.

La gara del Franchi è stata molto combattuta sin dal primo minuto. L’Atalanta, infatti, ha avuto una grande occasione con Koopmeiners nel primo tempo, dove c’è stato l’ottimo intervento di Dragowski. Dopo il gol di Piatek, gli uomini di Gasperini hanno cercato con insistenza il pareggio ma non sono riusciti a pungere la difesa della Fiorentina.

Con questa sconfitta si allunga la striscia senza vittorie dell‘Atalanta in campionato, dove non riesce ad ottenre i tre punti dallo scorso 12 gennaio contro il Venezia. C’è da dire che Gasperini sta affrontando da settimane una continua emergenza in attacco, e non solo, visto gli infortuni di Zapata e Muriel e la cessione di Piccolo al Genoa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, Atalanta in silenzio stampa in segno di protesta per le scelte arbitrali

I bergamaschi, quindi, restano al quinto posto, non avendo sfruttato il pareggio della Juventus nel derby di venerdì contro il Torino. E’ palese il nervosismo che aleggia in casa atalantina. Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il club nerazzurro è in silenzio stampa in segno di protesta sia per il gol annullato a Malinkovskyi che per l’espulsione di Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Venezia-Genoa: segui la partita LIVE

Non è la prima volta che in queste settimane Gasperini non rilascia delle dichiarazioni a termine delle partite. Il tecnico, infatti, con quella di oggi, è la terza volta in quattro partite che non si presenta dinanzi ai microfoni dei giornalisti. L’allenatore ha parlato solo in occasione del match di Europa League con l’Olympiacos.