La Lazio frena ad Udine e la Fiorentina ringrazia: che bagarre per l’Europa

Finisce con un pareggio per 1-1 il match tra l’Udinese e la Lazio. Al gol iniziale di Deulofeu risponde Felipe Anderson a fine primo tempo.

Termina con un pareggio per 1-1 il posticipo serale di Serie A tra Udinese e Lazio. I padroni di casa passano subito in vantaggio grazie alla rete dell’ex Milan Deulofeu. Match che quindi si mette immediatamente in salita per la Lazio di mister Sarri.

I biancocelesti provano a riprenderla, ma devono attendere tutta la prima frazione di gioco. Infatti la rete del pareggio, siglata da Felipe Anderson su assist di Zaccagni, arriva esattamente al minuto 45.

Nella ripresa, oltre la solita girandola di cambi e a qualche giallo per entrambe le squadre, si conclude senza nessun altro gol sul punteggio di 1-1. Udinese e Lazio si spartiscono quindi la posta in palio.

Serie A, Lazio bloccata ad Udine: la classifica

Questo risultato smuove solo leggermente la classifica attorno alla zona coppe. Resta quindi gran bagarre nelle posizioni che vanno dal quarto posto, che vale la Champions League, fino al settimo posto che potrebbe essere, Coppa Italia permettendo, la prima posizione a non qualificare. Solo sei punti infatti separano la Juventus quarta, a quota 47, e la Roma ottava, a quota 41.

Ecco la classifica aggiornata di Serie A: Milan 56, Inter 54*, Napoli 53*, Juventus 47, Atalanta 44*, Lazio 42, Fiorentina 42*, Roma 41, Verona 37, Torino 33*, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna 28**, Sampdoria 26, Spezia 26*, Udinese 25**, Venezia 22*, Cagliari 21*, Genoa 16*, Salernitana 14**.

*una partita in meno **due partite in meno