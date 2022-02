Inter-Sassuolo nel caos, il protagonista resta di sasso: cosa è successo

Brutto episodio al termine di Inter-Sassuolo. Dopo il risultato finale i tifosi se la sono presa con il calciatore bersagliandolo di insulti.

Lo stop inatteso ieri del Milan a Salerno avevo acceso le speranze nerazzurre di un possibile sorpasso ai danni dei cugini con conseguente ritorno in vetta alla classifica. Invece l’Inter deve fare i conti con un inaspettato ko che non solo impedisce il sorpasso, ma rende in nerazzurri anche possibile oggetto su uno scivolamento dal terzo posto.

Di umore opposto naturalmente i calciatori e i tifosi del Sassuolo che tornano da Milano con i tre punti e con l’ennesimo scalpo di una big. Naturalmente i calciatori si sono lasciati andare ai consueti festeggiamenti sui social. Venendo però bersagliati da diversi insulti. Soprattutto Berardi.

L’ormai bandiera neroverde è stato quello più colpito, in particolare a causa dell’atteggiamento, secondo i tifosi dell’Inter, tenuto durante il match di questa sera. Alcuni tweet l’hanno definito, senza mezzi termini, un “simulatore ridicolo”.

Inter-Sassuolo, pioggia di ‘odio’ contro Berardi

Anche su Instagram il tenore dei commenti non è certamente stato benevolo. La fidanzata dell’attaccante del Sassuolo ha raccolto tutti gli insulti piovuti in queste ore, molti dei quali davvero pesanti e stigmatizzabili.

Un comportamento condannabile che certamente non farà piacere al calciatore che non ha mai nascosto la sua fede per i colori nerazzurri. Certamente, da professionista, non avrebbe mai potuto e voluto ‘risparmiarsi’, ma certamente non si sarebbe mai aspettato una reazione così rabbiosa da parte dei tifosi dell’Inter.