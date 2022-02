Inter in crisi, ma l’annuncio di Marotta fa sognare i tifosi: “Ufficiale a breve”

Il momento che l’Inter sta vivendo non è dei più semplici: Marotta parla delle ultime difficoltà ma regala anche una buona notizia

L’Inter ha subito una sconfitta pesante nel pomeriggio di ieri contro il Sassuolo. Una gara al di sotto delle aspettative ma che ha risentito con molta probabilità anche del match giocato contro il Liverpool in Champions League. Partita per cui i nerazzurri hanno speso molte energie.

Simone Inzaghi non si è mostrato soddisfatto, nonostante tutto, della prestazione dei suoi. Ora più che mai, per non mollare nella lotta scudetto, il gruppo deve compattarsi e ritrovare testa e gambe che sembrano essersi dissolti. Appoggiandosi anche sulle proprie colonne portanti. Una di queste è senz’altro Marcelo Brozovic.

Anche Giuseppe Marotta, ai microfoni di ‘Sky Sport’ direttamente dalla sede nerazzurra, ha parlato del momento vissuto dalla squadra. Ma al tempo stesso ha rivelato una notizia che, dopo ieri ancor di più, farà felici i tifosi. Per il rinnovo di contratto di Brozovic l’ufficialità arriverà a breve.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Marotta sul futuro di Brozovic: “Il rinnovo sarà ufficiale a breve”

Giuseppe Marotta ha parlato così del momento vissuto dall’Inter ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ci sono momenti della vita e nello sport in particolare in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo ma dobbiamo avere la forza nel continuare con la fiducia accreditata dal percorso che abbiamo fatto fin qui. Abbiamo una partita in meno, abbiamo vinto una Supercoppa e abbiamo mostrato un gioco spettacolare da squadra”.

LEGGI ANCHE >>> “Venti milioni di euro”: Milan, arriva la sentenza. Che succede sul mercato?

Riguardo il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, in seguito, Marotta ha annunciato: “Oggi abbiamo la consapevolezza che entrambe le parti vogliono proseguire insieme. Nel giro di pochi giorni, di una settimana, arriveremo sicuramente alla firma che sancirà il prolungamento di contratto”.