“Venti milioni di euro”: Milan, arriva la sentenza. Che succede sul mercato?

Arrivata la sentenza che cambia i piani di mercato del Milan. Sorridono Maldini ed il tecnico rossonero Pioli.

L’inatteso pareggio rimediato sul campo della Salernitana è già alle spalle. Ora l’attenzione del Milan è rivolta alla prossima gara contro l’Udinese, in programma venerdì alle ore 18.45. Intanto, nella giornata odierna, è arrivata la notizia che fa sorridere il tecnico Stefano Pioli riguardante uno dei principali protagonisti della stagione rossonera.

Rafael Leao, infatti, non sarà più costretto a pagare i 20 milioni spettanti allo Sporting Lisbona. A confermarlo è stato il Tas di Losanna che, come anticipato da ‘Record’, ha ribaltato la precedente sentenza: la somma in questione dovrà essere invece versata dal Lille, che nel 2018 ingaggiò a parametro zero l’esterno portoghese.

Una buona notizia per il Milan, che ora potrà proseguire senza intoppi la trattativa riguardante il rinnovo del contratto. Le parti risultano molto vicine, con la fumata bianca destinata ad arrivare già nell’arco dei prossimi giorni. Per Leao, in particolare, è pronto un ingaggio fino al 2026 a 4 milioni netti.

Milan, buone notizie per Leao

Un bel salto per l’attaccante, che al momento ne percepisce 1,5. Un aumento dovuto, che il club ha voluto riconoscere alla luce dell’ottimo rendimento mostrato dal giocatore, risultato spesso determinante per le sorti della formazione: 10, in particolare, i gol segnati in 28 presenze complessive. Un buon bottino, a cui vanno aggiunti anche 6 assist.

L’operazione, grazie alla sentenza del Tas di Losanna, è destinata quindi a chiudersi a breve. Poi, per Paolo Maldini, sarà tempo di concentrarsi su Alessio Romagnoli il cui accordo scade a giugno. I discorsi con il suo agente, Mino Raiola, si sono interrotti da tempo con la Juventus e la Lazio alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi.