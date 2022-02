Alle 21 spazio all’ultimo match di questo turno di Serie A. Scendono in campo allo Stadio Dall’Ara il Bologna e lo Spezia.

Si chiude il turno di Serie A. Due i match in programma in questi monday night. Dopo la sfida tra il Napoli di Spalletti ed il Cagliari di Mazzarri, scendono in campo due squadre alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Da una parte il Bologna, che vive un momento di crisi evidente. Un solo punto nelle ultime cinque partite, ed un trend preoccupante che i felsinei sono chiamati a cambiare in maniera repentina.

Dall’altra parte, appena due punti sotto, un Spezia che invece dopo un momento di difficoltà sembra aver preso la retta via. Certo, l’ultima sconfitta patita per mano della Fiorentina ha fermato la striscia di risultati utili consecutivi, ma nel mirino di Thiago Motta c’è la volontà di voler tornare a vincere prontamente per rimettere la squadra sul binario della salvezza.

Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. A disp. Bardi, Molla, Kasius, Dijks, Mbaye, Aebischer, Viola, Vignato, Falcinelli, Sansone. All. Mihajlovic.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. A disp. Zoet, Zovko, Bastoni, Hristov, Bertola, Bourabia, Nguiamba, Kovalenko, Colley, Antiste, Nzola, Agudelo. All. Thiago Motta.