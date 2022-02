Fiorentina-Juve, occhio alla provocazione dei viola: nel mirino Vlahovic?

Manca sempre meno per il match tanto atteso di semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: arriva la provocazione dei viola per Vlahovic

Le semifinali di Coppa Italia prevedono l’incontro anticipato tra la Fiorentina, ex club di Dusan Vlahovic, e la Juventus, attuale club del serbo. Sarà sicuramente una partita diversa dalle altre, che entrambe le squadre affronteranno con una motivazione particolare.

Il 2 marzo ci sarà la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. La Fiorentina ospiterà la Juventus allo Stadio Artemio Franchi. Il match di ritorno si svolgerà invece all’Allianz Stadium il 20 aprile. In entrambi i casi, ancor di più nello scontro di andata, osservato speciale sarà Dusan Vlahovic.

L’attaccante è stato importante nel gioco impostato da Vincenzo Italiano nella prima parte della stagione in campionato. La sua permanenza tra le file dei viola non si è conclusa effettivamente nel migliore dei modi. La Fiorentina, allora, ha emanato un comunicato ufficiale molto particolare in vista della gara contro i bianconeri.

Coppa Italia, la Fiorentina emana un comunicato in vista della Juve: provocazione per Vlahovic?

La Fiorentina ha sconfitto in Serie A, grazie al gol segnato da Piatek, l’Atalanta. Ora l’obiettivo è cercare continuità e soprattutto dare il meglio contro la Juventus in Coppa Italia. È perciò stato divulgato sul sito ufficiale della Viola un comunicato particolare. Vlahovic, dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa, aveva dichiarato che sarebbe stata una partita come le altre contro la Fiorentina. Il club ha risposto così.

Si legge nel comunicato: “Non è e non può essere una partita come tutte le altre. Fiorentina e Juventus: una battaglia sportiva nel Franchi illuminato la notte del 2 marzo. Una squadra e una città compatti per vivere la semifinale di andata di Coppa Italia con il cuore in gola e la sciarpa viola sul collo. Tutti allo stadio per sostenere la nostra fede, i nostri colori. Per una serata di calcio totale ed emozioni profonde, per poter urlare la nostra passione e spingere ad una nuova impresa i ragazzi con la maglia viola”.