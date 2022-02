Juventus, Adani torna all’attacco: che frecciata ad Allegri

La Juventus continua a riscontrare difficoltà nella corsa al quarto posto. Il celebre opinionista torna all’attacco del tecnico Allegri.

Il pareggio col Torino nel Derby della Mole ha riacceso la discussione circa i problemi che la Juventus sta riscontrando in questa stagione. Nonostante un mercato dispendioso, che ha portato in dote due colpi da novanta come Vlahovic e Zakaria, i bianconeri faticano a trovare la marcia giusta per staccare l’Atalanta nella corsa al quarto posto.

E proprio riguardo il calciomercato arriva la frecciata dell’opinionista Lele Adani che, ai microfoni di 90° minuto, ha attaccato Allegri. A suo dire non in grado, in questo momento, di sfruttare al massimo il potenziale offensivo che l’arrivo di Vlahovic ha garantito al reparto offensivo della Juventus.

“Per Allegri avere un attaccante così è un onore.” ha dichiarato Adani. “Ma anche un onere, perché le figurine non vincono il campionato. C’è bisogno di altro, non solo di nomi.” Abbastanza chiaro circa il fatto che da soli i soldi spesi per portare a Torino l’ex attaccante della Fiorentina potrebbero non bastare a garantire ai bianconeri il tanto agognato quarto posto.

Juventus, Adani su Vlahovic: “Eppure era partito bene”

Il rammarico dell’opinionista aumenta soprattutto dopo che, a detta sua, l’arrivo di Vlahovic era stato dirompente: “Il derby con il Torino ha messo in evidenza dei passi indietro molto grandi rispetto alle prime partite con Vlahovic.”

In effetti dopo il gol all’esordio nella vittoria contro l’Hellas Verona e l’assist fornito nel match contro il Sassuolo di Coppa Italia, anch’esso vinto, Vlahovic ha accusato due battute a vuoto nei pareggi contro Atalanta e Torino.