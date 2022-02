Lazio, ennesima doccia gelata: la tegola è una mazzata per Sarri

Lazio, ennesima doccia gelata per Sarri ed il suo staff tecnico: alla Dacia Arena, si ferma un altro big, che mazzata per il club biancoceleste.

Dopo la caduta europea contro il Porto, era obbligatorio per la Lazio rialzarsi e dare un segnale forte in campionato. Farlo, però, è meno semplice del previsto: non solo per la voglia di riscatto dell’Udinese, ma anche per il momento stagionale dei biancocelesti.

Senza Immobile infortunato e con Luis Alberto squalificato, Sarri si è presentato alla Dacia Arena con le scelte forzate. E la partenza in terra friulana, come se non bastasse, è stata subito complicata.

Dopo 9′ di gioco, l’Udinese era già avanti con la rete di Deulofeu. E qualche minuto più tardi, Sarri è stato costretto a dover fare a meno anche di Pedro, per un infortunio maturato nel primo tempo.

Lazio, si ferma anche Pedro: doccia fredda per Sarri

Al 20′ della prima frazione, lo spagnolo ex Barcellona e Chelsea ha rimediato un problema alla caviglia destra, in seguito ad una situazione di gioco avvenuta qualche attimo prima.

Dopo aver abbandonato il campo, Pedro si è subito slacciato lo scarpino e sottoposto la propria caviglia alle cure dello staff medico laziale. Poco incoraggiante l’espressione dell’esterno spagnolo, che tiene in ansia Sarri e il popolo della Lazio.

Le sue condizioni andranno monitorate già a partire dalle prossime ore. La speranza del tecnico biancoceleste è di non perdere ulteriori pezzi da novanta, in una fase così delicata della stagione. Anche perché tra sette giorni ci sarà da ospitare il Napoli, dopo la gara di ritorno di Europa League all’Olimpico contro il Porto.