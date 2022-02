Juventus, finalmente una bella notizia: l’annuncio fa esultare Allegri

La Juventus si prepara in vista della sfida di Champions League. Intanto arriva la notizia che fa sorridere il tecnico Allegri.

Massimiliano Allegri fa la conta, in vista della sfida di Champions League che vedrà martedì sera la Juventus affrontare il Villareal. Una sfida importante per il club che, per l’occasione, dovrà fare a meno di diversi giocatori. A partire da Paulo Dybala, costretto ad uscire prima del previsto venerdì sera nel derby a causa di un problema muscolare.

Oltre all’argentino, che dall’inizio della stagione ha saltato 8 gare per infortunio, mancherà pure Federico Bernardeschi, la cui ultima apparizione in campo è datata 23 gennaio. “Non sta bene, sta procedendo, domani dovrebbe cominciare a correre”. Niente trasferta in Spagna quindi per l’esterno, fermato da un affaticamento muscolare.

Sarà invece regolarmente impiegato Adrien Rabiot, toccato duro nel corso della rifinitura odierna: il francese, come confermato da Allegri, ha già smaltito la botta alla caviglia sinistra ricevuta dal classe 2003 Diego Stramaccioni che aveva creato grande apprensione nello staff medico bianconero. Il tecnico ha inoltre un altro motivo per sorridere.

Juventus, Bonucci ci sarà contro il Villareal

Nella lista dei giocatori convocati rientrerà Leonardo Bonucci, assente nel derby per un problema al polpaccio. “Ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra – sono le parole rilasciate dall’allenatore – non ha avuto dolore e averlo domani è già un successo nel caso in cui ci fosse bisogno”.

Il difensore partirà quindi dalla panchina, con la coppia di centrali titolari che sarà composta da Matthijs De Ligt e Danilo, protetti ai lati da Mattia De Sciglio e Alex Sandro. Della spedizione farà parte pure Luca Pellegrini, fino a questo momento impiegato soltanto in campionato (10 le presenze complessive).