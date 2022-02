Juventus, Allegri nei guai: la doppia tegola è ufficiale

La Juventus martedì sera sfiderà in Champions League il Villarreal, dove Allegri dovrà fare a meno di due calciatori.

La Juventus, dopo il pareggio di venerdì nel derby contro il Torino, martedì sarà impegnata nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery. Contro i granata ci sono stati dei passi indietro da parte degli uomini di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, infatti, sono riusciti a passare in vantaggio con de Ligt ma poi hanno sofferto gli attacchi del Torino, che ha poi pareggiato con il gol siglato da Belotti nella ripresa. Dopo la sconfitta di oggi dell‘Atalanta contro la Fiorentina, la Juventus resta quarta in classifica con tre punti di vantaggio sulla squadra di Gasperini che, però, deve recuperare ancora il match proprio con i granata.

L’obiettivo primario della Juventus è quello di terminare il campionato tra le prime quattro, ma la ‘Vecchia Signora’ ha anche l’intenzione di andare il più avanti possibile in questa edizione della massima competizione europea. Allegri, però, dovrà fare a meno di un top player contro il Villarreal.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Dybala e Rugani salteranno il match con il Villarreal

La Juventus, infatti, da pochi minuti ha comunicato l’esito degli esami effettuati in mattinata al J-Medical da Dybala. Gli accertamenti hanno evidenziato un elongazione semitendinoso della coscia sinistra. I tempi di recupero per il calciatore argentino sono stimati in una decina di giorni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, arriva la beffa: Vlahovic, il gesto del Torino fa il giro del web

Non solo Dybala si è sottoposto questa mattina a dei controlli, ma anche Rugani. Il difensore ha riportato un elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Anche il centrale non sarà a disposizione di Allegri per circa una decina di giorni. Il tecnico toscano sarà in emergenza in difesa, visto l’assenza di Chiellini e le precarie condizioni di Bonucci.