“L’ha proposto Raiola”: Milan, il centrocampista può arrivare gratis in estate

Maldini sogna per il Milan il colpo a parametro zero: il direttore tecnico rossonero ha messo nel mirino un calciatore assistito da Raiola

Il rammarico per la vittoria mancata a Salerno contro la squadra di Davide Nicola ma il primo posto con cui continuare a consolarsi almeno fino a quando l’Inter non recupererà la sfida con il Bologna.

Stefano Pioli ha ancora margine per alzare il tiro del suo Milan, unica candidata alla scudetto fuori dalle competizioni europee fino a questo momento. Una condizione che potrebbe risultare vantaggiosa, tuttavia – e a prescindere da come terminerà la stagione – i rossoneri hanno tutta l’intenzione di risultare protagonisti nel corso del prossimo calciomercato per proseguire il proprio percorso di crescita.

Milan, Maldini monitora il colpo a parametro zero: colpo per la fascia destra, c’è Mazraoui

Il direttore tecnico del club rossonero rastrella con molta attenzione il calciomercato futuro per arrivare con un piano ben preciso da mettere in pratica.

I primi due obiettivi del Milan sono noti da tempo. Entrambi giocano in Ligue 1, con il Lille, club con il quale i rossoneri hanno intessuto rapporti già per l’operazione Rafael Leao. Oltre a Botman e Renato Sanches però Maldini ha occhi ben attenti pure in Olanda.

All’Ajax, infatti, gioca Noussair Mazraoui. Il calciatore è in scadenza con i lancieri e a fine giugno si libererà diventando dunque un’ottima opportunità di mercato. Il Milan ci pensa seriamente, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Già ad ottobre, da anticipazione dei colleghi di ‘calciomercato.it’, il suo agente Mino Raiola lo ha proposto in Italia. Il calciatore è stato offerto pure a Napoli e Roma. Al momento però la squadra più interessata sembrerebbe essere il Milan.

Il 24enne terzino destro marocchino (in possesso anche della cittadinanza olandese), che può giocare anche come centrocampista, ha segnato cinque gol nel corso di questa stagione. Tutte le reti sono arrivate in Eredivisie. Ha giocato però sei volte pure in Europa. Vista la prossimità della scadenza del suo contratto con l’Ajax, è già libero di accordarsi con un altro club.