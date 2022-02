“Stangata in arrivo”: PSG, ancora brutte notizie per l’azzurro

Il PSG è stato sconfitto dal Nantes e Neymar ha anche fallito l’opportunità avuta dal dischetto: da quell’occasione potrebbe scaturire la ‘stangata’

Il Paris Saint-Germain, in Ligue1, ha registrato una brutta sconfitta in trasferta contro il Nantes. I padroni di casa hanno segnato i tre gol del match nel corso del primo tempo, ma i parigini non hanno saputo reagire. Inutile è risultato il gol segnato da Neymar, che in seguito ha fallito un’ulteriore possibilità su calcio di rigore.

Keylor Navas, preferito per il match a Gianluigi Donnarumma, ha perciò incassato ben tre gol. Il PSG non ha avuto modo di riprendere in mano la partita e ha così registrato una sconfitta pesante all’interno del campionato francese di massima serie. Nonostante la precedente buona prestazione (terminata con una vittoria) registrata contro il Real Madrid in Champions League.

Non sarebbero però finita qui. Sarebbero infatti in arrivo, secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, ulteriori brutte notizie: la ‘stangata’ potrebbe colpire due figure che l’Italia conosce bene. Verratti e Leonardo sono infatti finiti nel mirino per alcune dichiarazioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, brutte notizie in arrivo: possibile stangata per Verratti e Leonardo. Ecco il motivo

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, dunque, nei confronti di Leonardo e di Marco Verratti sarebbe “in arrivo una stangata“. Entrambi, infatti, avrebbero riferito pensieri poco cortesi all’arbitro di Nantes-PSG, in merito appunto all’arbitraggio svolto. Il centrocampista, in occasione del rigore poi sbagliato da Neymar, avrebbe dichiarato: “Fa cag***”, riferendosi al modo di arbitrare.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Cagliari-Napoli: segui la partita LIVE

Per questo motivo, dunque, sembrerebbe che il Centro Etico Nazionale della Federazione francese starebbe pensando di intervenire nei confronti del dirigente sportivo e del giocatore appartenenti al gruppo parigino. La furia di Leonardo sarebbe scattata su una mancata espulsione di Appiah al momento del rigore poi fallito. Secondo ‘Mundo Deportivo’, inoltre, il PSG avrebbe chiesto a Pascal Garibian (capo degli arbitri del campionato francese) un incontro ufficiale.