Tutto pronto per il fischio di inizio di Cagliari-Napoli, gara delle 19.00 del lunedì della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Cagliari-Napoli, gara delle ore 19.00 del ventiseiesimo turno di Serie A 2021/2022. All’Unipol Domus di Cagliari, i sardi di Walter Mazzarri, grande ex del match, ospitano gli azzurri di Luciano Spalletti. Il match mette in palio punti importantissimi in ottica classifica.

I rossoblù hanno l’opportunità di allontanarsi dalla zona retrocessione e scacciare gli spettri della Serie B. Il Napoli, invece, dopo il pari del Milan di Pioli contro la Salernitana e la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, ha la ghiotta opportunità di agguantare la testa della classifica generale del campionato.

Cagliari-Napoli, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita.

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, L. Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: -. Diffidati: Demme, Rrahmani.