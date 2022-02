Bayern, che scippo all’Inter: così Marotta rischia la beffa

Il Bayern Monaco potrebbe rovinare i piani dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta: scippo sul mercato

L’Inter ha vissuto, la scorsa estate, un calciomercato molto particolare. Le cessioni di Hakimi e Lukaku sembravano portare un ridimensionamento netto, anche se le cose non sono andate proprio così. La bravura di Inzaghi e gli ottimi impatti di Dumfries e Dzeko, hanno tenuto i nerazzurri in lotta per lo scudetto. Una previsione che in pochi hanno fatto ai nastri di partenza della Serie A, dando l’impressione che il massimo a cui potessero aspirare i nerazzurri fosse il quarto posto.

Intanto, però, le cose sono andate diversamente. Anche per la genialità di Marotta nell’acquisire colpi a parametro zero che si sono poi rivelati perfetti per Inzaghi. E’ il caso di Calhanoglu, sempre più nel vivo dell’economia di gioco dell’Inter. Potrebbe però essere fatto un investimento nella prossima estate: da tempo gli occhi sono sul difensore Bremer, su cui però sono piombate diverse squadre anche nel resto d’Europa.

Inter, tanta concorrenza per Bremer

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Bayern Monaco è interessato a Gleison Bremer. Non ci sono ancora stati contatti con il Torino, ma ci sono stati i primi colloqui con l’entourage del difensore e sono stati positivi. L’intenzione di Bremer per la prossima estate è quella di lasciare il Toro per un club che ogni anno giochi la Champions League. Inutile star qui a evidenziare la forza del Bayern sotto questo punto di vista.

Tutte le big italiane, compresa l’Inter, hanno espresso un interessamento per Bremer. Ma l’iscrizione del Bayern Monaco alla corsa per il difensore, potrebbe rovinare i piani di Marotta di garantire un super difensore a Inzaghi.