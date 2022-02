“È stato tradito”: scivolone del Napoli, il retroscena spiazza i tifosi

Tante critiche ricevute dal Napoli dopo l’1-1 in casa del Cagliari: ma arriva un retroscena che spiazza i tifosi

Il Napoli sta disputando una grandissima stagione: è in piena lotta scudetto dopo un settimo e un quinto posto negli ultimi due anni. L’upgrade realizzato da Luciano Spalletti è evidente, questo ha alzato di molto le aspettative dell’ambiente partenopeo, desideroso della vittoria dello scudetto che manca da tantissimi anni. Giovedì ci sarà la sfida al Barcellona, che decreterà se il Napoli andrà avanti in Europa o se avrà solo il campionato da febbraio fino a fine stagione.

L’1-1 col Cagliari di ieri ha però fatto storcere il naso a molto, considerando il pareggio del Milan e la sconfitta dell’Inter. Il Napoli aveva la chance di portarsi al primo posto in classifica, ma solo un grande Osimhen ha evitato una sconfitta che sarebbe stata meritata. Il gol di Pereiro è stato anche viziato da un errore di David Ospina, che successivamente ha effettuato grandi parate per evitare il 2-0 che avrebbe chiuso il match.

Napoli, il retroscena sull’errore di Ospina

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato di Ospina ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non possiamo giudicare un errore del genere. Il vento ha tradito Ospina. Un giocatore non si può giudicare da una sola partita e va giudicato un portiere da più campionati che ha disputato. E’ chiaro che l’esperienza fa la sua parte. Un portiere come lui sa che si può commettere un errore e poi torna subito sui propri livelli”.

Insomma, l’ex portiere Ballotta ha sostanzialmente assolto Ospina dall’errore su Gaston Pereiro, che ha permesso al Cagliari di andare in vantaggio 1-0. Dopo, però, il portiere colombiano ha salvato il risultato più e più volte, complice anche l’imprecisione degli attaccanti di Mazzarri. Sarà interessante capire chi scenderà contro il Barcellona, se Ospina o Meret.