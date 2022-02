“Forse dimenticate…”: Vlahovic, il gol record non basta e i tifosi spiazzano

Il gol di Dusan Vlahovic non entra nei guinness: un tifoso ricorda un precedente ‘italiano’ che ha visto per protagonista un ex del Milan

L’astro di Dusan Vlahovic ha illuminato la notte dello stadio de ‘La Ceramica’ dopo appena 34 secondi di gioco. Un gol al primo pallone toccato in Champions League che ha sembrato appiccicare le stimmate del predestinato sull’ex attaccante della Fiorentina.

L’attaccante serbo, a 22 anni appena compiuti, infatti, si è presentato negli ottavi di finale della maggiore competizione per club con una splendida rete. Un gol che può rivelarsi molto importante per la Juventus ai fini del passaggio del turno. I bianconeri aspirano ad eliminare il Villarreal per riaffacciarsi sui quarti di finale. Quello del serbo però non è un record e come ricordano su Twitter c’è anche un precedente ‘italiano’ più precoce.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Vlahovic segna dopo 34 secondi ma sui social ricordano: “Pato segnò al Barcellona dopo 24””

A punzecchiare la Juventus e in maniera particolare i suoi tifosi è arrivato il tweet di un appassionato evidentemente milanista. Il profilo ‘Tomoriano’ ridimensiona la prodezza di Dusan Vlahovic. “Tutti eccitati per Vlahovic dopo 34 secondi contro il Villarreal. Il nostro Alexandre Pato ha segnato al Camp Nou contro il Barcellona dopo 24 secondi. Abisso”.

Il messaggio social fa riferimento a una sfida di Champions League di undici anni fa quando l’attaccante brasiliano fece innamorare di sé i tifosi del Milan. Sembrava l’alba di una carriera sfavillante, che per un po’ è rimasta su livelli altissimi ha poi è stata condizionata dai numerosi infortuni di cui Pato ha sofferto nel corso degli anni.

LEGGI ANCHE >>> “Tutto in mano agli avvocati”: Juventus, messaggio netto di Nedved

Quella sera del 13 settembre 2011, Alexandre Pato siglò il vantaggio del Milan dopo appena 24 secondi. La partita terminò poi sul 2-2. Per i rossoneri segnò anche Thiago Silva (rete del pareggio finale) mentre i blaugrana riuscirono a perforare la retroguardia rossonera con Pedro e Villa.