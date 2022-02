“Tutto in mano agli avvocati”: Juventus, messaggio netto di Nedved

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match con il Villarreal.

Da pochi minuti è iniziato il secondo tempo del match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Villarreal e la Juvenus. La prima frazione di gara è terminata con il risultato di 0-1 a favore dei bianconeri. A segnare il gol per la ‘Vecchia Signora’ è stato Dusan Vlahovic dopo appena 32 secondi dal fischio d’inizio della partita.

Con questa rete il serbo, come ripotato da ‘OptaPaolo’, è il giocatore della Juventus che ha impegato meno tempo per siglare la sua prima rete nella massima competizione europea. Il serbo, inoltre, è anche il primo calciatore juventino a segnare al suo esordio nella fase ad eliminazione diretta nella moderna Champions League.

La Juventus ha la necessità di passare il turno. Pavel Nedved ha parlato a ‘Mediaset Infinity’ pochi minuti prima dell’inizio del match contro il Villarreal, dove ha proprio sottolineato l’importanza della serata: “Per vincere non ci vorrà una prestazione da Serie A, ma da Champions League. Dobbiamo fare qualcosa in più”.

Juventus, Nedved: “Caso plusvalenze? E’ tutto in mano agli avvocati”

Nedved si è poi soffermato anche sul ‘caso plusvalenze’: “Non siamo per nulla preoccupati. Non aggiungo nulla rispetto al comunicato di ieri della società, è tutto in mano agli avvocati”. Il vicepresidente della Juventus ha risposto anche ad una domanda sul rinnovo di Dybala: “Pensiamo prima al risultato sportivo, abbiamo parlato in maniera chiara a tutti i calciatori”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Siamo felici dell’atteggiamento dei calciatori. Aspetteremo, non c’è nessuna fretta“. Anche Maurizio Arrivabene, ammistratore delegato della Juventus, ha risposto ad alcune domande, ai microfoni di ‘Sky Sport’, sul futuro di Dybala: “I contratti si fanno in due ed ognuno ha in mente il suo obiettivo”.