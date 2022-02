Vlahovic da sogno, ma Parejo beffa la Juventus: è pari col Villarreal

Pronti, via e Vlahovic ci mette solo 35 secondi per siglare il suo primo gol in Champions League. Lancio lungo di Danilo per il serbo, che supera Albiol e batte Rulli con un diagonale di destro. Al 13′ c’è il palo colpito da Lo Celso, imbeccato da Pedraza, dall’altezza del dischetto di rigore.

Dopo quattro minuti il Villarreal sfiora di nuovo il pareggio. Questa volta è Danjuma ad essere pericoloso ma trova la deviazione di Danilo, che facilita la parata di Szczesny. La Juventus si rivede al 25′ con tiro di Locatelli che si spegne sul fondo. Al 33′ è pericoloso Morata, servito dalla spizzata di Vlahovic su lancio lungo del portiere juventino.

Prima del termine del primo tempo ci provano Capoue e Lo Celso senza, però, trovare la porta difesa da Szczesny. All’ora di gioco ci prova Parejo: sfera che termina abbondantemente alta sopra la traversa. L’ex calciatore del Valencia è più fortunato al 67′, quando, servito da Capoue, lasciato colpevolmente tutto solo, batte Szczesky.

Il Villarreal prova a vincere, ma la Juventus riesce a difendersi

La Juventus subisce il colpo e deve difendersi dagli attacchi del Villarreal. All’85‘ c’è l’errore di Arthur che stava per favorire Trigueros, ma è bravo Bonucci, entrato ad inizio ripresa per un problema fisico di Alex Sandro, a sbrogliare la matassa. Dopo un minuto, Vlahovic si gira in un fazzoletto e tira di sinistro: ottima parata da parte di Rulli.

Il Villarreal vuole il gol vittoria. All’89′ cross pericoloso di Estupinian, libera ancora una volta Bonucci. Gli spagnoli attaccano ancora, ma la Juventus riesce a portare a casa un pareggio. Risultato che rimanda ogni discorso qualificazione al match di ritorno dell’Allianz Stadium.