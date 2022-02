Serie A, la flop 11 della giornata 26: la caduta dei giganti, crollano le top

LEGGI ANCHE >>> “E’ stato tradito: scivolone del Napoli, il retroscena spiazza i tifosi Completa la difesa Kalidou Koulibaly, un’autentica sorpresa tra i peggiori di giornata. Il senegalese è costantemente in ritardo ed in affanno, anche nell’uscita sul tiro di Pereiro del momentaneo vantaggio del Cagliari.

Inter, dominio (negativo) a centrocampo

L’Inter è grande protagonista dopo il tonfo interno contro il Sassuolo, male tra i nerazzurri anche Nicolò Barella, apparso in difficoltà senza l’inseparabile Marcelo Brozovic. Il centrocampista tenta di sostituirlo ma con scarsi risultati.

Tra le big deludono anche il portoghese Sergio Olivera e l’atalantino Freuler, entrambi sostituiti in anticipo dai propri allenatori dopo una prova deludente. In particolare il neo acquisto giallorosso sbaglia quasi tutto e Mourinho lo sostituisce all’intervallo.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, piove sul bagnato: ennesimo scivolone per Gasperini

Dietro le punte Hakan Calhanoglu (sebbene all’Inter giochi in un altro ruolo specificamente) supera in un curioso derby l’ex compagno Brahim Diaz, per entrambi una prova avara di emozioni. Il turco stanco dopo gli impegni di Champions non ha inciso come faceva soprattutto ad inizio stagione.

In attacco ancora nomi importanti: per l’ennesima settimana consecutiva è in questa Flop 11 Lautaro Martinez: l’argentino ora è un caso ed inizia a commettere anche errori gravi come nel match con il Sassuolo. In coppia con lui Dries Mertens, totalmente in difficoltà a Cagliari; il belga non riesce a sostituire al meglio Osimhen e non è un caso che solo con l’ingresso in campo di Victor cambia il match del Napoli.

FLOP 11 SerieAnews (4-3-1-2): Maignan; Darmian, Tomori, Koulibaly, Alex Sandro; Barella, Oliveira, Freuler; Calhanoglu; Lautaro Martinez, Mertens.