Atalanta, piove sul bagnato: ennesima batosta per Gasperini

Ennesima batosta per Gian Piero Gasperini dopo le ultime sconfitte in campionato: piove sul bagnato in casa Atalanta

L’Atalanta sta vivendo il periodo più complicato della stagione. La vittoria è arrivata in Europa League contro l’Olympiakos, ma in Serie A le cose non stanno andando per il meglio. Considerando il recupero da giocare col Torino, la squadra è ancora potenzialmente quarta a pari punti con la Juventus, ma il vantaggio dissipato nelle ultime è stato consistente. Tra l’altro, nelle ultime tre giornate è arrivato solo un punto. Troppo poco per una squadra che ambisce al ritorno in Champions League.

In più, la Juventus a gennaio ha acquistato Vlahovic e Zakaria per tentare l’assalto ai primi quattro posti. Sarà una lotta serrata fino all’ultima giornata. Contro la Fiorentina è arrivata la sconfitta per l’Atalanta, che ha protestato per molto tempo per un gol annullato a Malinovskyi e un fuorigioco fischiato a Hateboer. Gasperini non è nuovo alle proteste e oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, squalifica per Gasperini

Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Gian Piero Gasperini, “per aver contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa”. Tra l’altro, Gasperini è “recidivo” come spiegato dal comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega della Serie A. Ma non solo: anche il collaboratore -ed ex calciatore- dell’Atalanta, Cristian Raimondi è stato fermato per una giornata per lo stesso motivo.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, prima l’addio e poi l’annuncio: “Lascio perché…”, tifosi spiazzati

Insomma, piove sul bagnato in casa Atalanta. Non arriva la vittoria dal 9 gennaio -complice anche diverse assenze nella rosa bergamasca- e contro la Sampdoria, al Gewiss Stadium, in panchina non ci sarà nemmeno Gasperini.