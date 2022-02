Benfica-Ajax, il Barcellona guarda attentamente l’Ottavo di Champions

CLICCA QUI! Tutte le news sulla SERIE A e non solo: Benfica, Grimaldo non esclude un ritorno a Barcellona L’Ajax ha dominato il suo girone mentre il Benfica si è qualificato invece eliminando proprio i blaugrana ed arrivando secondo dietro il Bayern Monaco. Questa stagione sembra essere quella della consacrazione per Grimaldo, autore di 4 gol e 5 assist in 21 presenze stagionali, ecco le sue parole:

“Barcellona è sempre stata la mia casa e non chiuderò le porte ad un mio ritorno. Non lo negherò e porterò in ogni caso questa città sempre nel mio cuore. Ora sono un calciatore del Benfica e sono felice qui”. Tagliafico è da tempo invece in uscita dal club lanciere ed il Barcellona è uno dei club papabili per accaparrarsi le sue prestazioni.