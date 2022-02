“Non se ne può più…”: Villarreal-Juventus, tifosi furiosi dopo il fischio finale

Il pareggio tra la Juve e il Villarreal ha scatenato i tifosi della Juventus su Twitter: nel loro mirino è finito nuovamente Allegri

Tutto aperto per il match di ritorno. La partita dello stadio de ‘La Ceramica’ rimanda ogni discorso nel match di marzo. Il gol di Vlahovic ha illuso la Juventus, poi ripresa da Parejo.

Ci si aspettava forse qualcosa in più dai bianconeri, impegnati in trasferta ma contro la sesta forza del campionato spagnolo. Il match con il Villarreal però ha confermato che in Europa non esistono partite facili. A maggior ragione se l’avversario pochi mesi fa ha vinto l’Europa League e annovera diversi calciatori in grado di poter tenere testa alla squadra di Allegri. Proprio l’allenatore della Juventus è salito sul banco degli imputati per l’1-1.

Juventus, sul banco degli imputati sale ancora Allegri: “Non se ne può più”, i tifosi sbottano

Il gioco offerto dalla Juventus non ha lasciato soddisfatti i propri tifosi. Alla vigilia, si attendeva una prova differente dopo il deludente pareggio con il Torino. I bianconeri invece hanno rimediato il terzo 1-1 consecutivo dopo quelli con Atalanta e granata.

Su Twitter, si rivede in tendenza l’hashtag ‘allegriout’. I tifosi hanno indicato nell’allenatore il colpevole per la mancata vittoria. “Non se ne può più di questa Juventus.. sempre chiusi dietro, sempre nella nostra metà campo, mai a cercare un gioco offensivo”, dice Matteo a proposito del gioco espresso dalla formazione di Max Allegri, accusato di essere troppo difensivista.

All’orizzonte fa ora capolino la sfida di sabato pomeriggio alle 18 contro l’Empoli. Un match molto importante per i bianconeri, chiamati a tornare al successo per non mettere a repentaglio il quarto posto, obiettivo minimo per garantirsi un posto in Champions League pure nella prossima stagione.

Il tecnico della Juventus è stato accusato per aver lasciato in campo Rabiot. La prestazione del francese non è stata positiva. Allegri dovrà convincere adesso nella gara di ritorno. In mancanza dei gol doppi in trasferta, i bianconeri sono costretti a vincere in qualsiasi modo. Non ci sono risultati di parità favorevoli, in questo caso la qualificazione si risolverà ai calci di rigore.