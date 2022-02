Inter, Marotta e Zhang accontentano i tifosi: super colpo in attacco

L’Inter già pensa al prossimo mercato e prepara un grande colpo in attacco. Inzaghi e i tifosi possono esultare per il probabile acquisto.

Fresco di rinnovo di contratto fino al 2025 Marotta si è subito messo al lavoro per ripagare la fiducia di Zhang e della proprietà. Nonostante comprensibilmente in questo momento le attenzioni maggiori dei tifosi siano focalizzate sulla lotta Scudetto con Milan e Napoli, la società lavora anche in vista del prossimo anno.

Non è un mistero che l’Inter sia da tempo interessata al giovane talento del Sassuolo Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99, che nello scorso turno di campionato ha tra l’altro punito proprio l’Inter con una rete nel 2-0 del neroverdi, è infatti in cima alla lista di Marotta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’idea dalle parti nerazzurre si sta trasformando sempre più in certezza. Marotta è intenzionato a chiudere quanto prima la trattativa, blindando il giovane talento del Sassuolo quanto prima in vista di giugno.

Inter, Scamacca obiettivo principale. In alternativa…

Già autore di 10 gol in questa parte di stagione Scamacca è senza alcun dubbio l’obiettivo principale dell’Inter. Marotta però, come logico, sta anche cercando un piano B qualora dovessero sorgere eccessive complicazioni con il Sassuolo o le richieste del calciatore dovessero rivelarsi decisamente fuori budget.

L’alternativa in questo caso risponde al nome di Jonathan David, attaccante canadese, ma nato negli Stati Uniti, del Lille che si è ben messo in mostra anche a livello continentale. Quest’anno infatti David ha già all’attivo 3 reti in Champions League, le quali sommate alle 12 in Ligue 1 e al gol in Coppa di Francia, ne fanno un cannoniere di tutto rispetto.