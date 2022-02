Inter, la doppia mossa di Inzaghi per uscire dalla crisi

Simone Inzaghi è pronto a ribaltare l’Inter in vista delle prossime gare per cercare di tenere vivo l’obiettivo scudetto. Occhio alla risalita del Milan e del Napoli. I nerazzurri dovranno cercare di cambiare marcia

Ostacolo Liverpool decisamente complicato in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ma l’Inter proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di portare a casa la clamorosa impresa.

Nerazzurri chiamati a un finale di stagione decisamente più d’impatto rispetto al mese di febbraio, mese rivelatosi decisamente disastroso dal punto di vista dei risultati. Dopo il passo falso contro il Sassuolo, gli uomini di Inzaghi dovranno riscattarsi già dalla prossima sfida contro il Genoa.

Inzaghi, dal canto suo, sarebbe già pronto ad alcune novità, soprattutto in attacco. Il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez in vista del ritorno contro il Liverpool, promuovendo titolare Sanchez in attesa anche del ritorno dall’infortunio di Correa.

Inzaghi stravolge l’Inter, fuori anche De Vrij?

Non solo Lautaro Martinez, Inzaghi starebbe valutando anche l’opportunità di escludere De Vrij dal primo minuto in vista del match contro il Genoa in programma alla 27^ giornata. Il centrale olandese potrebbe essere escluso dopo l’ultimo periodo poco brillante. Al suo posto pronto Skriniar al centro della difesa, con D’Ambrosio schierato sul centro-destra.

Una doppia novità tattica che potrebbe consentire ai nerazzurri di ritrovare energie e ricaricare le batterie in vista del finale di stagione. Inzaghi, dal canto suo, è pronto a cambiare marcia per cercare di mettere le mani sullo scudetto e mettere la parola fine ai tentativi di rimonta di Milan e Napoli.