“Sembrano dei bambini…”: United, che mazzata a Ronaldo e compagni

Tante polemiche e critiche all’intervallo del match di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United. Nel mirino i Red Devils.

Nella serata odierna si stanno disputando Benfica-Ajax ed Atletico Madrid-Manchester United, ultimi due match degli Ottavi di andata di Champions League. Al termine del primo tempo al Wanda Metropolitano i padroni di casa sono in vantaggio grazie ad una magia di Joao Felix, uno dei giocatori più in forma del momento.

Gara a senso unico fino ad ora con i padroni di casa più volte vicino al raddoppio e Ronaldo ed i suoi compagni apparsi in chiara difficoltà. L’unico merito finora degli inglesi è quello di essere ancora in partita con l’incontro ancora in pieno equilibrio.

Sui social sono tante le polemiche riguardo la squadra di Rangnick ed anche un grande ex come Patrice Evra è stato abbastanza duro sul club inglese.

Manchester United, Evra attacca la sua ex squadra

Intervenuto ai microfoni di Amazon Prime l’ex calciatore anche della Juventus ha criticato l’atteggiamento della squadra inglese ed ha utilizzato parole abbastanza forti riguardo i Red Devils. Ecco le sue dichiarazioni:

“Lo United sta giocando una gara inguardabile. Sono lì in campo e non hanno un piano. I difensori prendono palla e sono sempre costretti a tornare indietro. Dispiace davvero vedere il Manchester United ridotto così. Sono stato anche io un calciatore, non mi è mai piaciuto criticare chi va in campo, ma qui è impossibile dare giustificazioni. L’Atletico gioca con un piano ben definito, lo United è in balia. Sembrano dei bambini persi in campo…”