“È piombato il Real!”: calciomercato Napoli, l’ex Ancelotti prepara lo sgarbo

Il Napoli è attualmente impegnato in piena corsa scudetto, ma deve fare i conti con le richieste per alcuni dei suoi principali gioielli.

Il Napoli di Luciano Spalletti è in questo momento in piena corsa per la lotta scudetto e domani sera affronterà in un match da sogno il Barcellona, sfida valida per la qualificazione agli Ottavi di Europa League.

E’ tempo di calcio giocato, ma il calciomercato non si ferma e continuano i movimenti attorno ad alcuni dei gioielli della rosa partenopea. Uno di questi è senza dubbio il centrocampista del Napoli e talvolta della Spagna Fabian Ruiz, calciatore in scadenza di contratto nel 2023.

Con l’avvento di Spalletti lo spagnolo è apparso rigenerato ed a suon di grandi prestazioni ha nuovamente catturato l’interesse di alcune delle principali squadre europee, in particolare in Spagna.

Napoli, su Fabian Ruiz piomba il Real Madrid di Ancelotti

Nel corso della nostra trasmissione (SEGUICI SU TWITCH) il giornalista Nicolò Schira ha fatto il punto sul centrocampista iberico annunciando un’autentica bomba di calciomercato. Su Fabian Ruiz c’è il forcing di Carlo Ancelotti, il tecnico che, per primo, qualche anno fa lo portò in azzurro. A riguardo Schira ha commentato:

“Il Real Madrid è molto interessato in vista della prossima stagione a Fabian Ruiz. Il giocatore è un vecchio pallino di Florentino Perez, piace molto a Carlo Ancelotti ed è un obiettivo concreto per la prossima stagione. Il rinnovo con il Napoli è da tempo in stand-by e la società partenopea potrebbe valutare la partenza in caso di offerte importanti”.