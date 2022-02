Napoli, De Laurentiis prova lo sgarbo all’Inter: duello per l’attaccante

Il Napoli ha già individuato il rinforzo da acquistare nella prossima sessione del mercato: c’è da battere la concorrenza dell’Inter.

Sarà una vera e propria rivoluzione quella che avvierà il Napoli nel corso della prossima sessione del mercato. Il club ha infatti intenzione di modificare in maniera profonda la rosa attualmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Un restyling che si concretizzerà, ad esempio, attraverso la mancata conferma di alcuni giocatori che non rientrano più nel progetto azzurro.

I nomi sono quelli di Faouzi Ghoulam (che percepisce uno stipendio di 2,4 milioni) e di Kevin Malcuit (800 mila) i quali, a luglio, potranno scegliersi liberamente la loro prossima destinazione firmando a parametro zero. Da definire pure il futuro di Juan Jesus (un milione) e di Dries Mertens (4,5) i cui contratti scadono al termine dell’attuale stagione.

Al tempo stesso, la società conta di effettuare numerosi colpi in entrata tesi ad aumentare la qualità generale della squadre e rilanciarne le ambizioni di gloria. Nedim Bajrami, ad esempio, piace molto tuttavia si cercherà in primis di trovare un adeguato sostituto di Lorenzo Insigne promesso sposto ormai del Toronto.

Napoli, si pensa a Scamacca come sostituto di Insigne

Fin qui i riflettori erano stati puntati su Luis Sinisterra autore di 15 reti e 9 assist in 32 presenze complessive con la maglia del Feyenoord. Nelle ultime ore, però, l’attenzione è stata spostata su Gianluca Scamacca autore di un’ottima stagione al Sassuolo.

Il Napoli, come confermato dal portale ‘calciomercato.it’. lo sta seguendo con grande interesse tuttavia non sarà facile strapparlo ai neroverdi che di recente hanno avuto diversi contatti anche con l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Work in progress quindi: la trattativa vera e proprio scatterà soltanto in estate ma intanto gli azzurri progettano l’assalto.