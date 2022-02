Serie A, tecnico nei guai: l’infortunio è più lungo del previsto

Un tecnico della Serie A molto preoccupato: l’infortunio è più serio del previsto, il rientro del campo tra oltre un mese.

È tornato a guardare con fiducia al futuro il Genoa dopo l’arrivo in panchina di Alexander Blessin. Nelle ultime 4 partita di campionato, infatti, il Grifone è rimasto imbattuto blindando la propria retroguardia (appena 2 le reti subite). La salvezza non è molto distante e nelle prossime gare il club cercherà di risalire ulteriormente mettendosi alle spalle la coppia composta dal Venezia e dal Cagliari.

Ora i riflettori sono puntati sulla sfida in programma venerdì contro l’Inter: una gara che l’allenatore tedesco dovrà affrontare senza poter contare su Domenico Criscito. La sua ultima presenza in campo risale al 21 dicembre: poi, da quel momento, il capitano è stato costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare che sta faticando a smaltire.

Il quadro, come confermato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’, è drammatico: addirittura si parla di un ulteriore periodo di stop di almeno 5 settimane. Una mazzata per il calciatore, fermo a quota 15 presenze in campionato “condite” comunque da 5 reti ed un assist. Ulteriori esami strumentali sono previsti nei prossimi giorni tuttavia nell’ambiente regna una certa apprensione.

Serie A, Criscito fuori per un altro mese

Dando uno sguardo al programma, Criscito non sarà a disposizione nemmeno nelle sfide che vedranno i rossoblù affrontare l’Empoli, l’Atalanta, il Torino ed il Verona con il rientro che potrebbe poi avvenire con la Lazio intorno al 10 aprile. Finora sono 11 le partite già saltate dal terzino, il cui futuro è ancora tutto da scrivere.

Il contratto che lo lega al club, infatti, scade a giugno e finora i vari incontri andati in scena non sono bastati per raggiungere l’accordo in merito al rinnovo. Il Toronto, nel frattempo, da diverse settimane si è messo alla finestra in attesa di vedere che piega prenderanno gli eventi: in caso di divorzio, scatterà subito l’assalto teso a portarlo in Canada.