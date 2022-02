Genoa, il primo mese di Blessin è da record: il dato spiazza i tifosi

Avvio particolare per Alexander Blessin sulla panchina del Genoa. La salvezza resta l’obiettivo, ma spunta un dato particolare.

Il Genoa non vince, ma non perde nemmeno. Il Grifone vive un momento molto complicato della sua storia recente, e l’incubo retrocessione pende sulla testa dei tifosi. Un avvio di stagione molto difficile, che ha visto l’avvicendarsi di ben due allenatori, che però non hanno saputo dare quello sprint necessario a venire fuori da una crisi che resta e mettere paura a tutta la piazza rossoblu.

Prima Davide Ballardini poi Andriy Shevchenko, ma due gestioni tecniche che non hanno soddisfatto la dirigenza, decisa a cambiare per la terza volta nel corso della stagione. E cosi è arrivato Alexander Blessin, non un tecnico di grado ma in grado – secondo il club – di riuscire a portare fuori il Genoa da questa situazione cosi complessa.

Genoa, l’esordio di Blessin è da record: spunta il dato

Un’esperienza importante per il giovane allenatore classe ’73, arrivato in punta di piedi con la voglia determinata di trascinare il Genoa alla salvezza. Impresa che ad oggi sembra comunque complicata, visti i sei punti che tengono lontana la quart’ultima Venezia in classifica.

C’è un dato, però, che è stato riportato in queste ore e che porta Blessin ad un record molto particolare. Il tecnico tedesco è l’unico, insieme a Sinisa Mihajlovic, ad aver pareggiato tutte le prime quattro partite della sua gestione Genoa in Serie A nell’era dei tre punti. L’ultima volta, come detto, era stata Mihajlovic (nel 2008) a farlo. Buon auspicio? Questo lo capire solo con il passare del tempo.