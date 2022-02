Guerra in Ucraina, il calcio reagisce: azione durissima del club tedesco

Lo Schalke 04 ha deciso: i Royal Blues hanno comunicato mediante un tweet la propria importante presa di posizione sulla guerra in Ucraina

Il mondo del calcio prende una dura posizione sull’attacco della Russia all’Ucraina. In queste ore si stanno verificando varie iniziative. L’ultima arriva dalla Germania. Una scelta molto forte è stata ufficializzata dallo Schalke 04.

La blasonata formazione tedesca, retrocessa nella Bundesliga 2 al termine della scorsa stagione, ha comunicato mediante una nota di ritirare dalle maglie il suo sponsor. Appare evidente il motivo.

Schalke 04, nota ufficiale del club: “Sulla maglia si leggerà soltanto il nome della squadra”

Lo sponsor dello Schalke 04 è Gazprom. Ecco spiegato perché la decisione presa dal club tedesco è destinata a fare rumore. Il club è pronto a oscurarlo dalle proprie maglie. L’azienda è anche il massimo sponsor dell’Uefa. Tuttavia il calcio prende le distanze dall’azione della Russia.

Così ha fatto lo Schalke 04 che attraverso un tweet ha fatto conoscere la sua presa di posizione. “Considerati gli eventi, lo sviluppo e l’escalation degli ultimi giorni, lo Schalke04 ritira le scritte Gazprom dalle proprie maglie”.

Un’azione che comporterà anche delle perdite economiche per la formazione di Gelsenkirchen che tuttavia non sembra essere orientata a tornare sui propri passi.

La campagna di boicottaggio contro l’azienda energetica russa, parzialmente controllato dallo Stato russo, era stata avviata già dal quotidiano tedesco ‘Bild’ che aveva oscurato lo sponsor dello Schalke 04 con la scritta “Libertà per l’Ucraina”. Oltre a ciò, come ha riportato ancora ‘Sportmediaset’, aveva anche fatto appello all’Uefa per spostare la finale di Champions League in programma a fine maggio alla Gazprom Arena di San Pietroburgo.