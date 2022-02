“Bloccato in hotel”: caos in Ucraina, De Zerbi non può tornare in Italia

Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è bloccato in Ucraina. Aeroporto chiuso, tornare in Italia è impossibile.

Il conflitto tra Russia ed Ucraina spaventa il mondo intero. La situazione, questa mattina, è delicatissima. I bombardamenti russi sul suolo ucraino sono iniziati nella notte e proseguono anche in mattinata. Per ciò che riguarda il mondo dello sport, il campionato ucraino è stato chiaramente sospeso in via ufficiale con un breve comunicato.

Non si gioca, dunque, come era prevedibile immaginare. Numerosi civili, intanto, hanno affollato le strade per provare a varcare i confini dell’Ucraina, vista la chiusura, in questo momento, dell’aeroporto di Kiev. Tra le persone che cercano rifugio in Europa, c’è anche Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk.

De Zerbi bloccato in Ucraina

Il tecnico italiano, ex Sassuolo, è bloccato in hotel insieme al suo staff ed a gran parte dei calciatori. A riferire le ultime circa la situazione del nostro connazionale è Michele Criscitiello che, tramite il proprio account Twitter, riferisce quanto segue: “Mister Roberto De Zerbi e il suo staff sono chiusi in hotel con gran parte dei calciatori. In strada ci sono milioni di persone dirette in Polonia. Alle 5 lo staff italiano ha sentito due forti esplosioni nella zona dell’hotel”.

Vista la sospensione del campionato, lo Shakhtar Donetsk non terrà più sessioni di allenamento. La gara in programma sabato contro il Riga non si giocherà, così come le prossime gare della Premier League ucraina. Con l’aeroporto chiuso, al momento, rientrare in Italia è impossibile.