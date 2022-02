Finisce l’era di Novak Djokovic: ko a sorpresa, in vetta il russo Medvedev

Tonfo clamoroso nel torneo Atp di Dubai. Il numero uno al mondo Novak Djokovic perde il match e la vetta della classifica Atp.

Dopo mesi di assenza dovuta alla decisione di non vaccinarsi, il numero uno al mondo Novak Djokovic è tornato in campo nel torneo Atp di Dubai. Il serbo è tornato a giocare dopo mesi ed è stato oggi protagonista di una clamorosa sorpresa.

Il tennista balcanico è caduto nei Quarti di finale del torneo, sconfitto a sorpresa contro il tennista ceco Jiri Vesely, numero 123 delle classifiche mondiali. Questo ko arriva come ‘un fulmine a ciel sereno’ con Nole che era apparso in buona forma e che oggi invece ha subito una sorprendente sconfitta.

Il tennista, noto in questi mesi per la sua avversione verso il vaccino per il Covid, non è entrato mai davvero in partita ed è crollato in due set con il risultato di 6-4;7-6. Dopo esser crollato nel primo set, Novak ha reagito nel secondo provando a non mollare e rimontando da sotto 3 a 5, ma Vesely è apparso freddo ed ha chiuso nel tiebreak del secondo parziale.

Non solo la sconfitta: Djokovic perde la vetta del ranking

Questa sconfitta costa davvero caro al tennista serbo. Oltre all’eliminazione dal torneo Djokovic perde anche la prima posizione nelle classifiche mondiali, dopo ben 86 settimane consecutive ed un record di settimane totali che continuerà a detenere.

Il nuovo numero uno al mondo è il tennista russo Daniil Medvedev, in questo momento impegnato ad Acapulco, e in vetta alla classifica per la prima volta nella sua carriera.