Inter, la crisi continua: ecco l’ennesima notizia che sconforta Inzaghi

La conferenza di quest’oggi aveva fatto bene sperare nella presenza dei due giocatori: arriva però l’ennesima notizia sconfortante per Inzaghi

Simone Inzaghi è intervenuto, nella giornata odierna, in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Genoa. L’Inter non sta vivendo un periodo facile ma il tecnico vuole restare fiducioso. Arriva, però, una notizia che porta sconforto nell’ambiente nerazzurro.

L’Inter già nella serata di domani si troverà a Genova, contro il Genoa, per prendere parte alla 27esima giornata di Serie A. L’obiettivo è fare bene, magari ritrovando i tre punti che ancora mancano in questa seconda parte di campionato.

Simone Inzaghi ha oggi parlato, in conferenza, delle condizioni di Robin Gosens e di Joaquin Correa. L’idea era quella di portare almeno l’esterno ex Atalanta già nell’impregno allo Stadio Luigi Ferraris. Ma entrambi i nomi non compaiono nella lista dei convocati.

Inter, per Inzaghi contro il Genoa ancora assenti Gosens e Correa: l’obiettivo è averli nel Derby

Robin Gosens sarebbe dovuto partire con la squadra ed essere per la prima volta presente sulla panchina dell’Inter contro il Genoa. Il suo nome, così come quello di Joaquin Correa, non compare però sulla lista dei convocati. La presenza del neo arrivato in casa Inter sarebbe comunque stata solamente simbolica, ma in via precauzionale non lascerà Milano.

Sia Correa sia Gosens con ogni probabilità ci saranno contro il Milan, nel Derby che varrà il proseguimento del percorso in Coppa Italia. Simone Inzaghi potrà avere così più scelta tra i diversi nomi a disposizione e potrà contare su un maggiore turnover, per affrontare al meglio i diversi impegni ravvicinati.