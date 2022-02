Ronaldo in Serie B, proposta a sorpresa: la reazione del presidente

Dopo una stagione non da ricordare da parte del Manchester United, si stanno susseguendo alcune voci di mercato su Ronaldo.

Dopo l’addio della scorsa estate alla Juventus, Cristiano Ronaldo si aspettava sicuramente un’altra stagione con la maglia del Manchester United. I ‘Red Devils’, infatti, sono tra le delusioni di questa stagione in Premier League. Tantoché c’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Solskjaer e Rangnick.

Se in campionato il Manchester United è quarto in classiffica con una distanza abissale dal City di Guardiola primo, in Champions League ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l’Atletico Madrid di Simeone nella gara di andata degli ottavi di finale. Nonostante i deludenti risultati della squadra, Ronaldo è riuscito comunque a segnare 15 gol in 29 presenze tra tutte le competezioni.

In queste settimane si sono susseguite alcune indiscrezioni di un certo malcontento da parte del portoghese sia sui risultati del Manchester United che sul rendimento in campo di alcuni sui compagni. Queste indiscrezioni hanno portato con loro anche l’ipotesi di un possibile addio di Ronaldo ai ‘Red Devils’.

Parma, Krause: “Prendere Ronaldo come Buffon? Preferisco avere un Golden Boy”

Per Cristiano Ronaldo si è parlato anche di un presunto, ma difficilissimo e molto improbabile, ritorno nel nostro calcio. Su questa remota possiblità si è soffermato Kyle Krause, presidente del Parma, in un’intervsta a ‘Tuttosport’: “Chiedere a Buffon di aiutarmi a portare qui Ronaldo? Quella di Gigi è stata una grande occasione, ma preferirei un vincitore del ‘Golden Boy’ o crearne uno”.

Il patron del Parma ha poi concluso il suo intervento: “Siamo un’azienda giovane ed abbiamo l’obiettivo di crescere, lanciando dei talenti del nostro vivaio. Risultati di questa stagione? Sono deluso e frastornato, ma essere il presidente di un club così importante è un sogno”.