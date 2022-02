Colpo di scena FIFA: duro provvedimento per due Nazionali

Mentre imperversa la guerra della Russia contro l’Ucraina, arriva la sospensione inattesa per due Nazionali da parte della FIFA. L’annuncia Infantino.

Il conflitto bellico tra Russia e l’attaccata Ucraina è appena cominciato. Due giorni di terrore, ai quali sono precedute minacce e timori estesi a tutta l’Europa. Un tale scenario obbliga a una riflessione che coinvolge anche il mondo dello sport e quindi il calcio. La finale di Champions League, ad esempio, era fissata a San Pietroburgo, mentre alla fine del mese di marzo ci saranno per Russia e Ucraina gli spareggi verso i Mondiali di Qatar del 2022.

Al momento, ha annunciato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, non è stata stabilita alcuna sanzione nei riguardi della Russia. La motivazione è che si tratta di una situazione in evoluzione. Il presidente dell’organizzazione infatti ha precisato: “Se necessario, prenderemo delle decisioni seguendo i nostri statuti”.

Mentre si riflette e si osserva quanto sta accadendo, la FIFA ha comunque maturato un altro tipo di decisione per ciò che concerne le Nazionali di Kenya e Zimbabwe, sospendendole.

FIFA, sospese le Nazionali di Kenya e Zimbabwe: il motivo

Come chiarito dalla FIFA, ciò è accaduto in conseguenza alle interferenze del governo nelle istituzioni calcistiche dei due Paesi. Le Federazioni locali avrebbero spinto le due Nazionali a contrasti con il massimo organismo calcistico, che quindi le ha sciolte. La conferma è arrivata dallo stesso Infantino, che ha tenuto una conferenza stampa, sottolineando che: “Sanno cosa bisogna fare per essere riammessi o per revocare la sospensione. Abbiamo dovuto sospendere due dei nostri membri, Kenya e Zimbabwe, entrambi per interferenza del governo nelle attività delle federazioni calcistiche. Le federazioni sono sospese con effetto immediato”.

D’altronde, il Ministero dello Sport del Kenya, guidato dal segretario di gabinetto Amina Mohamed, aveva sospeso la FKF, federazione calcistica locale, a novembre del 2021, nominando un comitato che si occupava delle attività calcistiche nel paese. In Zimbabwe è accaduto qualcosa di simile nello steso periodo, mettendo in pausa la SRC e nominando una commissione scelta dal governo, motivando la decisione con le presunte molestie sessuali ad arbitri donne da parte del personale tecnico e accuse di frode.