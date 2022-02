Genoa-Inter, la rivelazione di Marotta su Lautaro: “Non gioca perchè…”

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato di tanti temi nel pre partita del match di Serie A contro il Genoa.

Importante test nell’anticipo serale di campionato per l’Inter che va a Marassi con l’obiettivo di raggiungere in classifica il Milan, a sorpresa fermato in casa nell’anticipo odierno contro l’Udinese.

Nel pre partita di Genoa-Inter ha parlato l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta. Il dirigente ha trattato di tanti temi ed in particolare ha parlato della scelta a sorpresa di Inzaghi di schierare Alexis Sanchez e non Lautaro Martinez:

“Sanchez in attacco al posto di Lautaro? E’ una normale rotazione, considerando che nell’ultimo periodo si sono disputate tante gare. Si tratta di un avvicendamento fisiologico, ritengo che un grande club debba avere titolari e co-titolari: tra chi gioca e chi sta in panchina, non c’è un grande gap”.

Inter, Marotta parla del momento nerazzurro

Il dirigente nerazzurro ha parlato del momento della squadra, recentemente in difficoltà e apparsa stanca psicologicamente e fisicamente. Ecco le sue parole a riguardo:

“Stagione positiva? Direi di sì, fino ad oggi è una stagione molto positiva perché siamo presenti in tutte le competizioni. Spesso si dice che chi spende di più vince ma la realtà non è questa. Grazie al ricambio Conte-Inzaghi si è potuto continuare a lavorare sul percorso intrapreso in precedenza, le caratteristiche che ci hanno portato a vincere lo Scudetto sono rimaste intatte e questo non è altro che un bene. Siamo un grande club, costituito da professionisti neri, e vogliamo sempre vincere. Le difficoltà di Conte, Hakimi e Lukaku? Non possiamo godere delle difficoltà altrui”.