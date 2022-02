“Un nuovo torneo…”: Serie A, ipotesi confermate in vista dei Mondiali 2022

La Serie A probabilmente organizzerà un nuovo torneo in vista dei prossimi Mondiali di Qatar 2022

Il prossimo mese si disputeranno i playoff per i Mondiali di Qatar 2022. L’Italia sarà impegnata nel lotto di squadre che comprende anche la Macedonia del Nord, il Portogallo e la Turchia. Molto complicato, considerando anche che la finale si disputerà in trasferta. La nazionale italiana di Roberto Mancini, infatti, potrebbe non partecipare ai Mondiali pur essendo vincitrice dell’Europeo.

Una situazione paradossale, una figuraccia epica considerando anche la mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018. Il calcio italiano, intanto, sta pensando ai club e alla crescita della Serie A all’estero, soprattutto negli Stati Uniti d’America. Non c’è ancora il presidente della Lega, ma i club coinvolti hanno le idee chiare su cosa fare nel mese in cui ci saranno i Mondiali.

Serie A, nuovo torneo durante i Mondiali di Qatar 2022

La Lega Serie A, attraverso un comunicato, ha ufficializzato che nei mesi dei Mondiali potrà disputarsi un torneo negli USA. Tutte le venti squadre saranno impegnate nel torneo, chiaramente senza i nazionali. Una decisione clamorosa, considerando le tante partite a cui sono sottoposti i giocatori e ogni anno diventano sempre di più. La decisione è arrivata dopo l’Assemblea di oggi a Milano, dove l’ad De Siervo ha illustrato ai club i progetti della Serie A per i prossimi mesi.

La possibilità di un torneo si unisce alla posizione che vuole assumere la Lega Serie A all’estero: sarà implementata e rafforzata la presenza nei mercati internazionali e verranno aperti nuovi uffici di rappresentanza. Sarà importante capire cosa succederà dunque con l’Italia e se Mancini riuscirà a qualificarsi.