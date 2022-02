E’ arrivata un’altra reazione da parte del mondo dello Sport all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo.

Dopo l’invasione di ieri dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, l’Europa è ritornata ad avere al suo interno una Guerra. Un evento così importante non poteva non avere delle conseguenze anche nel mondo dello sport. In mattinata si sono susseguite molte decisioni ed iniziative rilevanti.

La Uefa, infatti, ha deciso di spostare la sede della prossima finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi e anche di far giocare in campo neutro le squadre sia russe che ucraine. Un’altra iniziativa è stata presa dal nostro calcio, dove la FIGC ha deciso di posticipare di cinque minuti l’orario d’inizio delle gare del campionato italiano del prossimo weekend in segno di protesta per l’attacco della Russia all’Ucraina.

Anche il mondo della Formula Uno ha preso una decisione importante. La FIA, difatti, ha deciso che non si disputerà il Gran Premio di Russia del prossimo 25 settembre. Già Vettel, ex pilota Ferrari e sempre critico sulle politiche adottate da Putin, aveva espresso la sua scelta di non prendere parte al GP in terra russa.

Guerra in Ucraina, la Federazione Internazionale di Sci ha cancellato le gare di Coppa del Mondo in Russia

Una risposta all’attacco della Russia ai danni dell’Ucraina è arrivata anche dal mondo dello sci. La FIS, Federazione Internazionale Sci, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, infatti, ha ufficializzato la decisione di cancellare le gare di Coppa del Mondo in Russia nella stagione 2021/22.

La decisione è stata presa sia per difendere l’integrità della Coppa del Mondo che nell’interesse negli atleti. Anche nella serata di ieri di Europa League ci sono state varie manifestazione contro la guerra in Ucraina: dalla maglia mostrata di Malinovskyi allo striscione di Napoli-Barcellona prima del fischio d’inizio della gara del Maradona, vinta poi dai blaugrana.