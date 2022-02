“Firma la prossima settimana”: Inter, Marotta ha già chiuso l’affare

Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno concluso le trattative per l’affare a centrocampo: la firma arriva tra mercoledì e giovedì.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il passo falso col Sassuolo ed il pari contro il Genoa, ha l’obiettivo di risalire in classifica generale di Serie A. E se la squadra punta alla testa dell’elenco, occupata momentaneamente dal Milan di Stefano Pioli, la dirigenza pensa già al futuro. Con il calciomercato estivo che aprirà solo tra qualche mese, Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano a blindare i membri della rosa in scadenza contrattuale.

Tra questi c’è sicuramente Marcelo Brozovic, in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista croato ha da tempo avviato con la società le trattative per il prolungamento in nerazzurro che, ora, è imminente.

Calciomercato Inter, Brozovic firma il rinnovo

Pronta tutta la documentazione, manca solo la firma che legherà Marcelo Brozovic all’Inter fino al 30 giugno 2026. Tutto pronto per l’annuncio ufficiale che, però, secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, non arriverà prima di mercoledì o giovedì.

Il motivo? Manca il via libera della Federcalcio che attende l’iscrizione all’albo dei procuratori dell’avvocatessa che cura gli interessi del centrocampista nerazzurro. Per l’ex calciatore della Dinamo Zagabria è pronto un contratto da 6 milioni di euro fissi più bonus. L’ingaggio, dunque, potrebbe lievitare fino a 7 milioni di euro.